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В подвальном помещении четырехэтажного Дома Русова в Одессе, который является памятником истории и архитектуры регионального значения, произошел пожар. По данным ГосЧС, сообщение о возгорании поступило 30 сентября в 16:56.

Пожарно-спасательные подразделения к месту происшествия прибыли через 6 минут. Пламенем были охвачены подвальное помещение, первый и второй этажи левого крыла здания. На месте происшествия был организован штаб по ликвидации пожара и 2 боевых участка.

Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии стационарных маршевых ступеней в связи с вымыванием материалов, быстром распространении огня по деревянным конструкциям, сильном задымлении. В 18:52 пожар на площади 100 м. кв. был локализован и в 19:49 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет.

К ликвидации пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной техники и 62 человека личного состава. 
ForUm

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