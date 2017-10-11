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10 октября. Картина дня 82

Госадвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько приехал в Ростов-на-Дону на первую встречу со своим подзащитным, однако охрана не допустила его к нему домой. Об этом сообщает Украинская правда  со ссылкой на слова пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира.

По словам Кирасира, к месту проживания Януковича в Ростове-на-Дону прибыл неизвестный мужчина, представившийся его адвокатом.

«Охрана действительно подтвердила, что на КПП периметра охраняемого объекта в Ростове приходил молодой человек, который представился адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было», - рассказал он.

Он добавил, что Янукович не желает встречаться с кем-либо по своему делу, «пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе».

Напомним, 5 октября Герасько отправился в Ростов-на-Дону для встречи с Януковичем, которая должна была стать первой. В связи с поездкой Герасько к своему подзащитному суд по делу о госизмене Януковича был перенесен с 11 на 19 октября.

 

 
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