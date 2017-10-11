В Тернопольской области запретили проведение концертов в коммунальных заведениях артистам, которые гастролируют на территории России или в Крыму. Как сообщили в пресс-службе областного совета, такое решение приняли члены постоянной депутатской комиссии по вопросам духовности, культуры, свободы слова, информации и развития гражданского общества Тернопольского областного совета.

«Запретить проведение концертов и других развлекательных мероприятий в областных коммунальных учреждениях и на территории области организациями и отдельными лицами театральной и концертной деятельности, которые осуществляют свою деятельность, проводят концерты, гастроли, принимают участие в различных развлекательных мероприятиях на территории Российской Федерации и временно оккупированных территорий Украины во время российско-украинской войны», – сказано в решении.

Также члены комиссии указали на недоработки директору областного драмтеатра Борису Репке, что он оперативно не отреагировал на появление афиш в Тернополе, которые несколько недель сообщали о проведении в театре концерта артиста Сергей Бабкина, который концертировал в России и Крыму, сообщает УНИАН.

Репка заверил, что не подписывал соглашения с гастролерами, а наоборот, сообщил организаторам концерта, что не подпишет с ним соглашение, если не получит согласования на этот концерт от облсовета.

Чтобы предотвратить в будущем любые подобные недоразумения, члены комиссии решили наложить запрет на гастроли артистов, которые выступают на территории России или на оккупированных территориях. В свою очередь организаторы концерта Бабкина в Тернополе уже сообщили, что из-за отмены мероприятия все, кто приобрел билеты, смогут вернуть свои деньги.

Напомним, ранее во Львове сорвали концерт украинского певца Сергея Бабкина, который гастролирует в России и Крыму.