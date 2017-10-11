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Лидер «Радикальной партии» нардеп Олег Ляшко подтвердил продажу своей квартиры за 15,9 миллионов гривен бывшему регионалу, приближенному к олигарху Ринату Ахметову.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу партии.

На вопрос, какое именно имущество продал Ляшко, он ответил, что продал квартиру. Хотя не уточнил, какое именно.

В его декларации указано, что он владеет двумя квартирами в Киеве площадью 367,2 кв.м и 95,50 кв.м, а также одной квартирой в Киеве площадью 66,30 кв.м в совместно со своей гражданской женой Роситой Сайранен.

Также лидер «Радикальной партии» подтвердил, что продал жилье именно экс-регионалу, человеку близкому к бизнесмену, бывшему депутату и основному спонсору «Партии регионов» Ахметову.

«Продал квартиру. Да, именно Рыженков арендовал у меня квартиру, которую затем он и купил», - сказал Ляшко.

«Рыженков был народным депутатом парламента предыдущего созыва и возглавлял финансово-банковский комитет, у которого я был заместителем. Герой Украины, бывший директор Донецкого металлургического завода», - добавил он.

Александр Рыженков бывший депутат Верховной Рады от «Партии регионов» и отец Юрия Рыженкова, генерального директора ООО «Метинвест Холдинг». Это управляющая компания группы «Метинвест», которая принадлежит Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.

Отмечается, что Ляшко продал Рыженкову 5-комнатную квартиру в строительном комплексе «Альпийский городок». Такой вывод можно сделать из выписки из госреестра прав на недвижимое имущество.
Согласно ей, Рыженков 25 августа 2017 купил 5-комнатную квартиру общей площадью 367,2 кв. м. Расположена она по адресу г.. Киев, ул. Протасов Яр 8, кв 72. По этому адресу в Киеве расположен жилищный комплекс «Альпийский городок». 

В декларации Ляшко за 2016 указаны две квартиры в Киеве, одна из которых площадью 367,2 кв. м. Право собственности на нее он получил в 2010 году.

На сайте комплекса указывается, что цены на 5-комнатные квартиры составляют от 9,5 млн грн до 14,17 млн грн.

Как известно, 9 октября Ляшко задекларировал 15,9 миллионов гривен. В декларации отмечается, что он продал имущество Александру Рыженкову.

В этом году Ляшко несколько раз декларировал по 270 тысяч гривен поступлений от сдачи имущества в аренду.
ForUm

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