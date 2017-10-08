Вчера, 7 октября, во Львове активисты патриотических сил сорвали концерт бывшего фронтмена группы 5nizza Сергея Бабкина.

Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с активистами, заблокировавшими вход в клуб, где должно было состояться выступление.

Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника, сообщает местное издание Forpost.lviv.ua.

Бабкин отказался выполнять условия блокировщиков, а именно публично признать Россию страной-агрессором и пообещать не давать концертов на ее территории, а также на оккупированных территориях. В то же время, артист назвал ситуацию на востоке Украины неоднозначной. Поэтому, организаторы блокировки отказались пропустить людей на концерт.