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Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно статистике в Украине 1,2 млн человек (это более 3% всего населения) страдает психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет.   

 «Самое важное, что теряет человек из-за нервно-психических расстройств – это работоспособность. Инвалидизация от психических заболеваний вышла на второе место среди других заболеваний», - говорится в сообщении.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят в этом плане даже сердечно-сосудистые заболевания, которые в настоящее время традиционно держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения земного шара.

«Психическое здоровье каждого в первую очередь зависит от него самого и его близких. Задача каждого современного человека сохранять свое душевное равновесие, быть готовым к стрессовым ситуациям, и при необходимости обращаться за помощью, а не пускать на самотек симптомы перегрузки, депрессии, эмоциональной неустойчивости», - отметили в ведомстве.

В 2017 году отмечается 25-летний юбилей Всемирного дня психического здоровья, который был учрежден Всемирной федерацией психического здоровья в 1992 году и отмечается 10 октября. Целью этого мероприятия является повышение осведомленности населения в области охраны психического здоровья.

 
ForUm

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