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Министерство энергетики и угольной промышленности разработало и подало на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект правительственного постановления, которым вносятся изменения в формулу расчета стоимости газа для населения и теплокоммунэнерго таким образом, чтобы действующее значение этой цены не увеличивалось на период отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

«Министерство энергетики и угольной промышленности подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 №187»… Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 01.10.2017 г. по 01.04.2018 г. будет составлять 5223,06 грн. без НДС, что только на 5,6% больше текущей цены. Поскольку расчетная цена не превышает 10% от текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Также сообщается, что министерство предложило изменить период, на основе которого осуществляется расчет значения цены газа на уровне импортного паритета и использовать диапазоны дат с 1 апреля по 1 октября 2016 года и с 1 апреля по 1 июля 2017 года. 

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета Министров о спецобязательствах на рынке газа. 
ForUm

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