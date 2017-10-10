Министерство иностранных дел Украины удивлено заявлением министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто относительно пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«МИД Украины с удивлением восприняло заявление министра иностранных дел Венгрии П. Сийярто по пересмотру Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога. Это касается и ситуации с новым законома Украины «Об образовании», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Венгрия имеет право нарушать любой вопрос в рамках ЕС. «Но решение в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе. Хотели бы напомнить, что европейское будущее было и остается общей целью всех украинских граждан, в том числе венгерской национальности. Именно под флагами объединенной Европы состоялась Революция Достоинства. Именно за европейское будущее Украины страдает от российской агрессии», – подчеркнули в министерстве.

«Мы неоднократно отмечали свою открытость к предметным переговорам. На предложение украинской стороны относительно общего посещения Закарпатья главами МИД двух стран, венгерской стороной было принято решение осуществить такой визит в одностороннем порядке. Однако, министр иностранных дел Украины П. Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Л. Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии З. Балогом в Киеве 19 октября», – подчеркнули в МИД.

В ведомстве завили о готовности к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне общин и в рамках международных организаций. «Мы ждем представителей венгерского парламента как в Киеве, так и на Закарпатье. Но дискуссия должна вестись на основе аргументов. Мы также приглашаем наших европейских друзей и партнеров посетить Закарпатье и пообщаться непосредственно с жителями региона для понимания ситуации на месте», – подытожили в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.