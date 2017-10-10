В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам. Речь идет о проекте №7172 о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины.

Инициаторами стали 10 народных депутатов во главе с нардепом от «Народного фронта» Павлом Пинзеником. Все они - представители регламентного комитета.

Постановление предусматривает, что должностной оклад нардепов будет приравнен к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января текущего года (1 544 грн), сообщает 112 Украина.

Вместе с тем месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов (30 тыс. 880 грн).

Согласно приложению, председателю ВРУ предлагают назначить оклад в размере 18 528 грн, первому заместителю - 17 756 грн, заместителю - 16 984 грн, а члену комитета - 15 440 грн. Речь идет непосредственно об окладах без учета надбавок и премий.

Данную инициативу прокомментировал один из подписантов проекта постановления, представитель РПЛ и заместитель председателя регламентного комитета Олег Куприенко. «Например, последняя моя зарплата, я ее получаю на карточной счет, - 13 тыс. 546 грн 67 коп., в переводе на американский доллар - аж 512 долл. У меня вопрос: вы так дедушку Ленина любите, который рассказывал, что кухарки могут править государствами, или вы вообще живете в другой стране? (...) Если мы хотим, чтобы кухарки правили государством, то давайте не будем никому платить денег. И нормальные люди во власть не придут», - сказал Куприенко.

Он выразил убеждение, что специалистам, которые занимаются законодательной деятельностью, нужно платить больше.

«Специалистам надо платить достойную зарплату. Если вы хотите, чтобы люди без образования, без умений, без знаний правили государством, давайте будем говорить, что не надо им платить, - они украдут. А если не украдут? Напишут таких законов, что завтра никто не будет жить в Украине», - уверен нардеп.

Напомним, 20 октября 2016 года народные депутаты приняли решение почти вдвое увеличить свои должностные оклады.

Однако, позже Верховная Рада отменила норму о повышении зарплат нардепам.