Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета Министров о спецобязательствах на рынке газа. Об этом говорится в презентации министерства.

«По состоянию на 1 июля 2017 года цена газа с 1 октября 2017 года должна составлять 5815,49 грн без НДС, что на 17,6% больше текущей цены», - отмечается в презентации.

Также сообщается, что Минэнергоугля предлагает не допустить роста цен на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

«Предложения для прохождения сезона 2017/2018: сохранить уровень цен на газ на уровне 2017 года для недопущения увеличения стоимости производства тепла, роста задолженности и количества субсидиантов до критической отметки 90%», - говорится в презентации, сообщает УНИАН.

Министерство считает необходимым изменить принцип ценообразования на газ, который продает Национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» его дочерняя компания «Укргазвыдобування». В Минэнергоугля предложили два варианта цены на газ от «Укргазвыдобування»: 3670 за тыс. куб. м (формула «хаб минус»); 5 016 грн за тыс. куб. м (формула «хаб ноль»).

Напомним, в основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли, опубликованного на сайте ведомства, заложен сценарий, предполагающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию – на 20%.