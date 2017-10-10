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Чехия подтвердила, что не меняет своей позиции относительно санкций, которые касаются России, после очередных заявлений президента страны Милоша Земана о необходимости отменить эти санкции. Об этом заявила  пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова.

«В принятии решений, в переоценке санкций, конечно, важно единство Европейского Союза. То есть с нашей стороны санкции остаются в силе, мы будем это поддерживать, потому что не были выполнены Минские соглашения», – подчеркнула пресс-секретарь.

Речь идет о главных пакетах санкций, введенных ЕС из-за агрессии России на востоке Украины. Отдельные, меньшие санкции, введенные из-за агрессии России в Крыму и оккупации этой части территории Украины, как не раз заявляли в Евросоюзе и в Чехии, будут действовать до деоккупации полуострова, сообщает Укринформ.

При этом в МИД Чехии не стали комментировать другую часть выступления Милоша Земана, о том, что Киев должен был бы договориться с Москвой о «компенсации» за Крым и что мир должен был бы смириться с захватом Крыма Россией.

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагаетрешить вопрос с помощью выплат Украине.

В МИД в ответ на это заявили, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает выступление Земана срежиссированным
ForUm

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