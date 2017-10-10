Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что согласовывала свои действия во время захвата сепаратистами государственных учреждений в 2014 году, с нардепом Сергеем Пашинским.

Об этом она рассказала в интервью Новости Донбасса.

«Я говорила с Пашинским каждую минуту. У меня есть телефон, есть распечатка, что он мне звонил, ну, наверное, раз 100 за эти три дня (когда захватывали госучреждения в городе)», - ответила Штепа на вопрос о том, пыталась ли связаться с Турчиновым.

«Во-первых, на первый день они (Пашинский, - ред.) хотели, чтобы я освободила заложников, которые были в здании милиции. Мы все сделали. Потом он начал говорить, что я должна ездить по городу и смотреть, сколько их человек и где они находятся (боевиков). Мы это делали. Пашинский мне звонил каждые 5 минут, каждые. И ночью, и вообще просто», - добавила она.

Экс-мэр Славянска также рассказала, что кроме Пашинского звонил Валентин Наливайченко.

«Звонил Пашинский, Наливайченко, но с самим Турчиновым я не говорила. Но Наливайченко и Пашинский мне постоянно говорили, что это указание Турчинова», - сказала она.

Штепа заявляет, что их приглашали на заседание суда.

«Но они не идут. Понимаете, это же такая ситуация, сегодня я виновата, а завтра они приходят и с них начнут спрашивать. А почему вы и не приехали? Почему послали женщину к зданию милиции?» - сказала она.

Штепа подчеркнула, что добровольно туда бы не пошла.

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил Штепе меру пресечения на домашний арест.

Она была задержана 11 июля 2014 года.

На суде Штепа поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата».