Министерство обороны Украины планирует в 2018 году закупку новой техники зарубежного производства. Об этом заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак сегодня, 10 октября, во время посещения XIV Международной специализированной выставки вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Для того, чтобы мы были лучше, нужно иметь финансовый ресурс, определенные возможности военно-промышленного комплекса, и, конечно, продолжать реформирование Вооруженных сил и Министерства обороны Украины. По всем трем направлениям мы работаем», – отметил она.

«Что касается реформирования, то за 2016 практически все мероприятия, которые планировались, мы выполнили. Что касается финансирования, то на 2017 год мы получили бюджет 69 млрд грн. 2018 год, предварительно, бюджет будет значительно увеличен. И самое главное в планировании бюджета на следующий год является то, что мы планируем значительно увеличить финансовый ресурс на модернизацию и закупку новой техники, и не только украинского производства», - сообщил министр.

Он подчеркнул, «для того, чтобы мы знали, какую технику можем купить, мы должны получить бюджет, и тогда будем планировать на что его будем тратить».

«Сегодня мы предварительно знаем, какие наши потребности и нам могут продать наши партнеры, но на окончательное решение по количеству, номенклатуре вооружения мы будем понимать тогда, когда получим бюджет в конечном виде», - сказал Полторак.