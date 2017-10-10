Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Об этом своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, комментируя заявление президента Чехии Милоша Земана, предложившего решить вопрос об оккупации Россией Крыма с помощью выплат Украине.

«Ужасное в своем цинизме выступление президента Чехии Земана на сессии ПАСЕ, который активно промоутировал Путина, призвал немедленно снять санкции, потому что они не действуют и бьют по ЕС, а не РФ. А Украине он фактически посоветовал .... договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым», – отметила она.

По словам Геращенко, Украина не будет «торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством». «Это не продается», – подчеркнула она.

«Сегодня мы в Страсбурге видели антигавела... Это так грустно - видеть полную политическую деградацию. И так жалко было чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком беспринципности и отсутствия морали и принципов», – заявила первый вице-спикер.

«Но еще больше меня огорчили те аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана, заявления некоторых парламентариев ПАСЕ о его прозрачных вестях и мудрости. Свидетельства, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ, сколько желающих есть их снять. И как правильно мы все сделали на прошлой неделе в ВР, проголосовав за законы, которые заставят ЕС держать санкция до полного выполнения Минских соглашений. Когда не дали снять санкции нашими руками (засланных «патриотов»). Как легко поддаться на популизм. Как трудно держать позицию. Ежедневные мои личные политические уроки», – подытожила она

Напомним, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом» и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине.