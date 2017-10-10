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Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено реализовать проект нового автобана Львов - Будапешт через КПП «Дыйда», сообщает пресс-служба  «Укравтодора».

«В рамках реализации этого проекта «Укравтодор» совместно с Всемирным банком начали подготовку pre-feasibility study проекта строительства (реконструкции) дороги I категории Львов - Мукачево. Эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сочетание Закарпатья с другими регионами Украины», – говорится в сообщении.

В «Укравтодоре» отметили, что сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, а следовательно, проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до 2:00.

«Подготовка pre-feasibility study проекта предусматривает разработку оптимальной концепции нового маршрута с предложениями по реконструкции имеющихся участков дороги и/или строительства новых, а также определения стоимости проекта в соответствии с выбранной концепции. Новая автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией», – подчеркнули в компании.
ForUm

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