Апелляционный суд оставил в силе решение, согласно которому правительство обязано установить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины», выполняя наложенные на него специальные обязательства по поставкам газа для нужд населения.

Об этом говорится в определении Киевского апелляционного административного суда от 3 октября 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

Согласно документу, суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела, придерживался норм материального и процессуального права, поэтому апелляционная жалоба Кабмина была отклонена.

Как ранее сообщал ForUm, 22 марта Кабинет Министров Украины продлил до апреля 2018 года специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других субъектов рынка природного газа по льготной продаже голубого топлива.