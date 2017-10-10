В переходных положениях недавно принятого закона о пенсионной реформе значится, что с 1 января 2019 года в Украине начнет работать второй уровень пенсионной системы – накопительный. Сообщается, что граждане, которым к тому времени будет меньше 35 лет, смогут создавать личные накопительные счета. То есть пока человек работает, то имеет возможность отложить себе пенсию – дополнительную к государственной, которую будет получать в старости не от государства, а «от себя». Впрочем, подробностей о том, как реально будет работать накопительная система в Украине, совсем мало, ведь законопроекта еще нет в природе, его только планируют разрабатывать. Буквально на днях на пресс-конференции в институте Горшенина, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что за разработку документа правительство совместно с экспертами возьмется в ближайшее время. «...Над документом работать не где-то в дебрях министерства, а публично, заручившись поддержкой экспертов», - добавил чиновник.

Хотя законопроект еще только планируют разрабатывать, Укринформ обратился за комментарием к экономисту, президенту инвестгруппы «Универ» Тарасу Козаку, который поделился собственным видением второго обязательного накопительного уровня.

Накопи себе сам: выгоды и риски второго уровня пенсионной системы?

По мнению эксперта, преимуществами накопительной системы в том, что она позволит, во-первых, не зависеть от государства, демографических проблем, законов, во-вторых, обеспечить персонификацию и индивидуализацию накопленных денежных средств, в-третьих, обеспечить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от накоплений человека, в-четвертых, обеспечить наследование средств, учтенных на персональном пенсионном накопительном счете, наследниками застрахованного лица, в-пятых, повысить эффективность управления системой пенсионного обеспечения за счет передачи негосударственным компаниям функции управления пенсионными активами, и наконец, в-шестых, отложенные на пенсию деньги можно инвестировать, например, в ценные бумаги, акции, недвижимость, золото, поставить на банковские депозиты, а это позволит повысить покупательную способность денег.

Рассказывая о недостатках этой системы, эксперт говорит, что, во-первых, возможно обесценивание пенсионных накоплений в результате инфляции, а во-вторых, есть риск, что компании, управляющие этими накоплениями, будут делать это недостаточно квалифицированно, из-за чего потеряют часть пенсионных средств или доходность, которую они будут демонстрировать, не будет покрывать инфляцию.

От инфляции и рисков обесценивания гривни пенсионные средства не застрахованы

Тарас Мирославович убеждает, что обеспечение страхования средств в накопительной системе от роста инфляции и девальвации национальной валюты пока не предусмотрено, но, тем не менее, защитить денежные сбережения будущих пенсионеров от упомянутых рисков можно. Для этого эксперт предлагает обеспечить что-то вроде того, как работает Фонд гарантирования вкладов физических лиц в банковской системе, а также взять за пример международный опыт. «Можно заложить определенную сумму, которую граждане 100% получат, даже, если с их накоплениями что-нибудь случится, а также взять за пример системы, которые ежегодно требуют от компаний, управляющих пенсионными сохранениями, добавлять собственные средства. Если же компания не может этого сделать, то ее нужно убрать с рынка управления пенсионных средств», - отметил Козак.

Кто будет управлять деньгами будущих пенсионеров?

Здесь, по мнению экономиста, все просто. В управлении средствами будущих пенсионеров будут участвовать четыре типа субъектов: негосударственные пенсионные фонды, лайфовые страховые компании (те, что страхуют жизнь, - ред.), банковские структуры (украинские и иностранные, - ред.), а также инвестиционные фонды. Имея широкий выбор субъектов управления, граждане, во-первых, смогут самостоятельно выбирать, кто будет «ухаживать» за пенсионными средствами, а во-вторых, смогут беспрепятственно переходить, к примеру, из одного НПФ или банка в другие. «...Проще говоря, будущие пенсионеры управлять собственными средствами так, как сами того желают. Но при этом свои обеспечения они получат не раньше, чем достигнут пенсионного возраста», - отметил Козак. На вопрос, как же будущие пенсионеры будут использовать свои средства эксперт ответил, что выплаты по накопительной системе будут как пожизненными, так и одноразовыми: «...Как я уже говорил, забрать деньги можно будет сразу после достижения пенсионного возраста. Но есть одно «но». Если сумма небольшая, то гражданин получает деньги в полном объеме, в противном случае - будет подписываться договор со страховой компанией о пожизненной выплате средств».

Даешь минимальное участие государства в накопительной системе!

Чтобы не было соблазна направлять пенсионные деньги на какие-то внутренние потребности, участие государства необходимо минимизировать. Государство должно быть только регулятором, контролером, отвечать за то, чтобы не было никаких злоупотреблений на рынке пенсионных средств граждан, чтобы все было честно и прозрачно, не допустить туда мошенников, а также работать в интересах будущих пенсионеров. Все это прописано в международных стандартах, которыми пользуется весь цивилизованный мир - Германия, Великобритания, Австралия и др., где уже давно работают аналоги второго накопительного уровня.

Формула 20% + 2%, или Что известно о пенсионной системе в Эстонии

Даже если норма обязательной накопительной пенсии реально заработает в Украине с 1 января 2019 года, то граждане увидят первые результаты этой реформы минимум через 25 лет, не раньше 2044-го. Более того, практически невозможно назвать примерные суммы будущих пенсионных накоплений, ведь, повторимся, законопроекта еще нет, а потому неизвестно, какая часть зарплаты будет идти на накопительный счет.

Более-менее объективную картину того, как работает обязательная накопительная пенсия можно увидеть на примере Эстонии. В этой балтийской стране-члене ЕС, второй уровень пенсионной системы ввели относительно недавно – в 2002 году. Он является обязательным для всех, кто родился в 1983 году и позже. Родившиеся раньше имеют право сами решать: присоединиться к накопительной системе или нет.

Накопительная пенсия в Эстонии опирается на упреждающее финансирование – работник отчисляет 2% зарплаты на личный счет в одном из специальных фондов. В дополнение к 2%, которые человек вносит сам, государство, со своей стороны, вносит еще 4% за счет выплачиваемого работодателем социального налога, который на сегодня составляет 33% заработной платы работника из фонда оплаты труда в качестве социального налога (аналог нашего Единого социального взноса, который в Украине составляет 22%). Откуда берутся эти 4% от государства? Работодатели платят общий социальный взнос в размере 33% заработной платы работника, из которых 13% перечисляются на медицинское страхование (выплата больничных, декретных и т. п), а остальные 20% идут в общегосударственный пенсионный фонд (солидарный уровень). Но если сотрудник присоединился ко второму уровню накопительной системы, то из упомянутых 20%, которые шли в пенсионный фонд, 4% - идут на личный счет сотрудника, а 16% остаются в солидарной системе. Таким образом формируется ежемесячный 6%-ный платеж накопительной пенсии (II уровень).

Накопления инвестируются в различные ценные бумаги - акции, облигации, принося прибыль и, тем самым, защищая сбережения от возможной инфляции. Накопленными средствами можно воспользоваться только после выхода на пенсию. Однако, если пенсионеру, например, уже назначили государственную пенсию, но он продолжает работать, то по желанию можно отложить получение выплат по накопительной пенсии, которые не прекратятся даже в случае смерти пенсионера. В таком случае все накопленные им средства переходят к наследникам, которые сами будут решать, как получить средства: полную сумму разово или определенными частями ежемесячно.