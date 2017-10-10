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Закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО, вступил в силу 10 октября. Документ опубликован в парламентской газете Голос Украины.

Закон вступает в силу со дня публикации.

Документом вносятся изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года.

Напомним, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229  народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

 
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