Российские пограничники задержали за нарушение границы на луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.



«Задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы.

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

В Госпогранслужбе не исключают, что пограничников могли захватить силой.

