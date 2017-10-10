Представитель президента в парламенте Ирина Луценко не жалеет о том, что во время столкновений в Верховной Раде кричала депутату от БПП Олегу Недаве «вынесты козла», имея в виду нардепа от «Свободы» Юрия Левченко.

Об этом она заявила в эфире «5 канала».

«Представьте себе ситуацию: возмущенный зал, Левченко неистовый в момент, который держит руки на шее почти в Геращенко. Она одна – наседает на нее полностью. Соболев вырывает микрофоны, «Батькивщина» провоцирует наших депутатов на драку. Левченко наседает над Ириной Геращенко. Она единственная, которая удерживает фактически ситуацию под контролем, показывая, что трибуна работает – парламентское место, где проводится заседание, работает. Она готова работать дальше. И мы понимаем, что он (Юрий Левченко - ред.) в экстазе может дойти до рукоприкладства. Ни минуты не жалею о выражении, ни минуты не жалею, что я выкрикнула «выбросьте его оттуда», - заявила Луценко.

По ее словам, Левченко «фактически признал, что он готов был к сожжению, к агрессивным действиям, к уничтожению парламентаризма в Украине».

«Он подтвердил это дальше с трибуны, когда сказал: «Я сожгу этот парламент, это я бросал шашки, я сожгу», - заявила представитель президента.

«Видя Левченко во многих случаях, какой он бывает неадекватен, когда голосуется не так, как он хочет, фактически, это была защита вице-спикера. Это была защита подруги, это было выражение эмоциональное. Никоим образом не жалею и не собираюсь забирать слова обратно», - заявила Луценко.

Как сообщал ForUm, 6 октября внефракционный нардеп Юрий Левченко при принятии Верховной Радой законопроекта №7163 о признании России страной-агрессором пытался заблокировать выступления с трибуны парламента, а затем бросил дымовую шашку.

Он заявил, что считает свой поступок правильным и готов сжечь всю Верховную Раду.