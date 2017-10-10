Национальная сборная команда Украины уступила команде Хорватии со счетом 0:2 в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года и потеряла шансы пробиться в финальную часть мирового первенства.

То ли необходимость играть исключительно на победу, то ли чрезвычайный настрой игроков обеих команд привели к тому, что матч начался почти без разведки. Первыми в наступление пошли гости. Уже на первой минуте Манджукич опасно пробил издалека - мяч, задев кого-то из игроков «сине-желтых» вышел на угловой. Роизграш «стандарта» завершился фланговым прострелом, который прервал Караваев.

Украинцы ответили не менее опасно: Марлос пробивал из-за пределов штрафной после несогласованных действий голкипера и защитника гостей и навеса Коноплянки – угловой. Куда опаснее были два следующие моменты украинцев. И снова после дальних ударов. Сначала Субашич едва не забросил мяч в собственные ворота после «выстрела» Ракицкого. А потом Ротань не попал в ворота, пробивая издалека.

Поймав кураж и отыскав если не слабое место в защитных построениях гостей, то хотя способ их «открыть», украинцы продолжали искать счастья вблизи чужих ворот. Лучший момент имел Степаненко, но с его ударом справился Субашич.

Под занавес первой половины встречи хорваты несколько перехватили инициативу, зажав украинцев на своей половине поля, но реальной выгоды из небольшого преимущества не имели.

Окончание первого тайма, пожалуй, стало маленьким «предупреждением» украинцам о том, как будут действовать соперники во второй 45-минутке. После перерыва хорватская сборная имела более свежий вид, а ошибки украинцев в обороне, пожалуй, ничем иным как усталостью и не объяснишь. К сожалению, в нужный момент «выстрелил» и Андрей Крамарич, который не забил в течение всего отборочного турнира, а в игре с Украиной отметился дублем.

Сначала наши защитники «прозевали» его после повторного навеса Модрича. А через восемь минут Крамарич остался один на дальнем углу вратарской, как и Ракитич, который отдал классную передачу на партнера в одно касание. Два опасных момента с 70 минут игры «клетчатые» сумели воплотить в два забитых гола.

По материалам: Федерация футбола Украины