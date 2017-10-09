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Первый тур выборов президента ПАСЕ не выявил победителя.

Об этом заявил на заседании председательствующий Роджер Гейл, сообщает Европейская правда.

Бюллетени для голосования взяли 212 депутатов, 126 из них поддержали главу делегации Кипра Стеллу Кириакидис. 84 депутатов проголосовали за литовского депутата Эмануэлис Зингериса, 2 бюллетеня признаны недействительными.

По правилам ассамблеи, для объявления победителя в первом туре он должен набрать минимум 152 голоса. Назначен второй тур. В случае если он также не выявит победителя, будет объявлен третий тур с избранием победителя простым большинством голосов.

Таким образом, парламентарка с Кипра имеет высокие шансы быть избранным на пост президента ассамблеи.

Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку

 
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