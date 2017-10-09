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Потребительские цены в Украине в сентябре в целом и с учетом сезонного фактора выросли на 2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Больше всего подорожали яйца, что соответствует фактору сезонности. Вместе с тем, так же сезонно подешевели рыба, фрукты, овощи и сахар.

Рост коммунальных платежей в сентябре составил 0,4% прежде всего из-за увеличения стоимости содержания придомовых территорий. Рост стоимости транспортных услуг на 1,5% вызван ростом стоимости топлива и масел – на 3%. 
ForUm

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