Потребительские цены в Украине в сентябре в целом и с учетом сезонного фактора выросли на 2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Больше всего подорожали яйца, что соответствует фактору сезонности. Вместе с тем, так же сезонно подешевели рыба, фрукты, овощи и сахар.

Рост коммунальных платежей в сентябре составил 0,4% прежде всего из-за увеличения стоимости содержания придомовых территорий. Рост стоимости транспортных услуг на 1,5% вызван ростом стоимости топлива и масел – на 3%.