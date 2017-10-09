Прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения и растраты бюджетных средств при закупке товаров и услуг за бюджетные средства, предоставления должностными лицами Черкасского горсовета незаконных разрешений на строительство многоэтажных домов и самовольного осуществления частными предприятиями строительных работ, причинившее значительный ущерб государственным интересам, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В пятницу, 6 октября, в рамках проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве сотрудники полиции провели санкционированные судом обыски в департаменте архитектуры, градостроительства и инспектирования, а также департаменте жилищно-коммунального комплекса Черкасского горсовета, на объектах незавершенного строительства и в ряде обществ и частных предприятий Черкасс.

По результатам обысков в служебных кабинетах указанных выше департаментов правоохранителями изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе по строительству объектов жилой застройки земельного участка, а на территориях незавершенного строительства – строительная техника для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовных преступлений.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.