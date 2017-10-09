Возле украинско-польской границы на автомобильных дорогах международного значения М 07 Киев-Ковель-Контрольно-пропускной пункт «Ягодин» началась мирная акция протеста нововолынских шахтеров. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В 11:30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска «Ягодин» в районе населенного пункта Старовойтово была перекрыта автомобильная дорога между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения в пешем переходе участниками акции около 70 человек.

В результате переговоров сотрудников Национальной полиции с участниками пикета стало известно, что они готовы частично пропускать по одному легковому транспортному средству, но движение грузовиков заблокировано полностью.

Государственная пограничная служба Украины информирует путешественников, которые планируют пересечь государственную границу Украины в пункте пропуска «Ягодин», о возможных неудобствах и рекомендует при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска.