Обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы будет исполнять старший вице-президент ПАСЕ Роджер Гейл. Об этом говорится в официальном заявлении ПАСЕ.
«После его отставки (Педро Аграмунта. - Ред.), старший вице-президент Ассамблеи, сэр Роджер Гейл, автоматически становится исполняющим обязанности президента. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи», - говорится в сообщении, передает РБК-Украина.
Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время