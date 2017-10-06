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Обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы будет исполнять старший вице-президент ПАСЕ Роджер Гейл. Об этом говорится в официальном заявлении ПАСЕ.

«После его отставки (Педро Аграмунта. - Ред.), старший вице-президент Ассамблеи, сэр Роджер Гейл, автоматически становится исполняющим обязанности президента. В соответствии с правилами ПАСЕ он будет действовать до избрания нового председателя на следующей части сессии Ассамблеи», - говорится в сообщении, передает РБК-Украина

Напомним, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку

 

 
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