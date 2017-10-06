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Советник председателя Запорожской областной государственной администрации Константина Бриля нанес ущерб государству на 115 млн гривен. Новость об этом опубликована на сайте информационного агентства «IP News».

По информации, которую обнародовало информагентство, ведется расследование по коррупционным схемам выделения земли. В частности, говорится в статье, ООО «Запорожское сельскохозяйственное общество по обеспечению инвалидов» незаконно получило земли Дружелюбовского исправительного центра.

В ходе расследования по решению суда детективы НАБУ получили доступ к банковским счетам отца одного из советников запорожского губернатора Константина Брыля. Собственно, этот внештатный советник, по информации информагентства, и способствовал передаче земель. Через своего отца он контактировал с директором упомянутого ООО Олегом Островским. В общем действия чиновников Запорожской ОГА и ГУ Держгеокадастру принесли убытки в размере 115 млн гривен.

По нашим данным, советником, который нанес многомиллионной ущерб государству, является Дмитрий Марченко - директор и учредитель ООО «Антикор Запорожье». В прошлом Марченко возглавлял антикоррупционную комиссию при Запорожской ОГА.
ForUm

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