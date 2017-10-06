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Из-за дымовой шашки народного депутата Юрия Левченко в парламенте могли пострадать дети, которые пришли на экскурсию.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«В ВР на экскурсии школьники. «Самопомич», радикалы бросили шашки в кулуарах и в сессионном зале. Какие еще нужны доказательства, что им плевать на жизнь украинских солдат? Они готовы их посылать в атаку из удобного безопасного сессионного зала. Если они с такой легкостью рисковали жизнью маленьких украинских детей, которые в этот день просто оказались на экскурсии. Это не их дети. Это не их солдаты. Это не их страна», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, благодаря реакции нардепа Андрея Тетерука, который мгновенно потушил шашку, дети и журналисты не пострадали».

Как сообщал ForUm, внефракционный нардеп  Юрий Левченко при принятии Верховной Радой законопроекта №7163 о признании России страной-агрессором пытался заблокировать выступления с трибуны парламента, а затем бросил дымовую шашку.

Он заявил, что считает свой поступок правильным и готов сжечь всю Верховную Раду.

Позже в Раде приехала полиция
ForUm

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