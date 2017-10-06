также в разделеПолитика
В Раду пришла полиция 37
Рада на год продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО 62
Левченко зажег дымовую шашку в Раде 49
В Раде снова драка 133
Реинтеграция Донбасса: Рада приняла за основу законопроект Порошенко 115
Депутаты от БПП заблокировали трибуну ВР, чтобы этого не сделали другие 31
Мэра Николаева отправили в отставку 114
Турчинов ждет указа о применении ВСУ для освобождения Донбасса 194
БПП: Порошенко согласился включить Крым в законопроект по Донбассу 131
Турчинов: Заседание Рады сорвала российская агентура 209
В Раду приехал Порошенко 63
Парубий закрыл заседание Рады без рассмотрения законопроектов по Донбассу 78
В Раде произошла драка 269
Лозового поймали на масштабном кнопкодавстве 37
Ляшко разоблачили в попытках примазаться к Революции на граните 113
«Закройте рот в конце концов»: Савченко и Береза поругались в Раде 152
Президент внес изменения в законопроект об особом статусе Донбасса 194
Гройсман: Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября 37

В понедельник, 9 октября, Украину с официальным визитом посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В рамках визита состоится встреча Порошенко и Эрдогана в формате один на один, а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств

В ходе контактов стороны обсудят пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях.

По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги