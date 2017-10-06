В понедельник, 9 октября, Украину с официальным визитом посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В рамках визита состоится встреча Порошенко и Эрдогана в формате один на один, а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств

В ходе контактов стороны обсудят пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях.

По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.