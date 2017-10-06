Во Львове из-за шквального ветра упало 33 дерева, сообщает пресс-служба горсовета.

Три дерева упали на машины. На пл. Дворцовой, 2 ветром повреждены МАФ, на ул. Староеврейской – летняя площадка. На ул. Бандеры ветками повреждены линии электропередач, поэтому трамвай №1 курсирует по маршруту трамвая №9. На ул. Стрыйской повреждена линия электропередач, но движение уже восстановлено. На ул. Окружной упал билборд. На ул. Городоцкой ветром сорвало крышу, на части улицы отсутствует электроснабжение. Также были частичные изменения в движении троллейбусов из-за падения веток на линии.

Напомним, накануне, 5 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении в Украине 5-6 октября скорости ветра до критериев стихийного явления.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил местным властям создать работу региональных штабов в связи с ухудшением погоды в Украине.