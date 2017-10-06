Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Администрация Президента разрабатывала в «тайном режиме» еще с июня. Слышали о нем все, а вот точный смысл, как утверждают депутаты, знали только узкий круг лиц – Президент, секретарь СНБО, их ближайшее окружение, а также «международные партнеры» - дипломаты и чиновники США, Франции и Германии, причастные к «украинскому вопросу». До вчерашнего дня большинство депутатов Верховной Рады не видели окончательную версию таинственного законопроекта. В среду Президент внес на рассмотрение парламента сразу два законопроекта по Донбассу – №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Оба законопроекта получили статус неотложных. Поэтому, уже в четверг в 9:00 депутаты срочно рассмотрели их на профильном комитете по нацбезопасности и обороны.

Впрочем, проголосовать за них в зале парламента народные избранники так и не смогли. Почему оппозиция блокировала трибуну, и рассорились фракции коалиции – читайте в материале LB.ua.

Суть президентских инициатив

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»:

- определяет правовой статус Луганской и Донецкой областей – называет их оккупированными;

- определяет Российскую Федерацию государством-оккупантом;

- называет деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ – незаконной, а любой изданный ими акт - недействительным;

- предоставляет Объединенному оперативному штабу ВСУ, совместно с СБУ и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам ВОТ, полномочия определять перечень товаров, которые можно и запрещено перевозить через линию разграничения и порядок перехода линии разграничения.

Объединенный оперативный штаб ВСУ также будет руководить ВСУ, МВД и другими военными формированиями, осуществляющими оборону Донбасса. Этот штаб будет подчиняться Президенту Украины;

- предоставляет Министерству обороны Украины полномочия определять границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей по представлению Генерального штаба ВСУ;

- предоставляет президенту право автоматически (без согласия парламента) применять ВСУ в мирное время.

Также данный законопроект признает Минские соглашения приоритетными для мирного урегулирования на Донбассе. И именно это вызвало у части депутатов наибольшее возмущение. Однако об этом чуть позже.

Второй законопроект №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» после регистрации в Раде содержал только одну статью – о продлении еще на год скандального Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году и должен был действовать три года.

Этим законом, фактически предполагается амнистия боевиков (если точнее статья звучит так: «недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей»), обеспечение статуса русского языка на Донбассе, создание так называемых «отрядов народной милиции», подконтрольных местной власти на оккупированных ныне территориях Донбасса и проведение там выборов. Закон фактически не действует, ведь в нем прописано, что предпосылкой для реализации указанных положений является вывод российских войск и незаконных военных формирований с территории Донбасса.

Критика и альтернативный законопроект

Сразу же после внесения президентских законопроектов в Верховную Раду фракция «Самопомич» подала альтернативный законопроект №7163-1. По сути это немного модифицированный законопроект №6400, который вице-спикер Оксана Сыроид (по списку «Самопомочи») подавала ранее совместно с группой коллег-депутатов. Комитет по вопросам безопасности и обороны недавно рекомендовал Верховной Раде его отклонить.

Основные отличия нового законопроекта «Самопомочи» от президентского, следующие:

- в законопроекте уже прописаны даты начала оккупации части Донецкой и Луганской областей, которые, по словам Сыроид, согласованы с МИД;

- прописан как статус Донбасса, так и статус Крыма, что юридически уравнивает все оккупированные Россией украинские территории;

- в законопроекте прописана норма о создании Нацсовета по люстрации, который должен заниматься люстрацией госслужащих, занимавших пророссийскую позицию во время оккупации;

Кроме «Самопомочи» альтернативный законопроект подал также депутат Андрей Ильенко. А уже во время рассмотрения президентского законопроекта в зале, оказалось, что есть и четвертая похожа инициатива – авторства депутата от «Батькивщины» Игоря Луценко.

По мнению нардепов «Самопомочи», президентский законопроект нельзя принимать в первую очередь из-за нормы, разрешающей президенту применять Вооруженные силы Украины в мирное время без согласия парламента. Сейчас, согласно действующему законодательству, президент должен подавать предложение о применении ВСУ на рассмотрение Верховной Рады. А законопроект №7163 предлагают предоставить главе государства возможность без согласования подписывать приказ о применении Вооруженных сил.

Кроме этого, по мнению Оксаны Сыроид, из-за нечетко прописанных переходных положений Порошенко сможет применять Вооруженные силы не только на Донбассе, а в любой части страны. «Самопомич», которая активно поддерживает так называемую «торговую блокаду», такая норма пугает. Ведь, по логике Сыроид, президент сможет в любой момент разогнать «блокадников» и на украинской части Донбасса. И просто применить армию на Закарпатье или во Львове.

Зато председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и депутат фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский утверждает, что «Самопомич» откровенно манипулирует, ведь в переходных положениях уточнено, что президент сможет применять Вооруженные силы в Донецкой и Луганской областях. Правда, в статье не прописано слово «только» (в Донецкой и Луганской областях), что и пугает депутатов «Самопомочи».

В «Батькивщине» видит другую проблему в упомянутой норме: «Еще циничнее – это попытка узаконить указ, которого не существует в природе. Через три года военной агрессии РФ дать разрешение на использование Вооруженных сил. И это прямой путь десяткам тысячам наших воинов в суд в Гаагу, поскольку вы узакониваете то, что три года они незаконно использовали оружие на этих территориях, защищая свою родину», - заявил Сергей Соболев.

Еще один пункт претензий «Самопомочи» - отсутствие в президентском проекте закона наряду с правовым статусом Донбасса аналогичного упоминания об Автономной Республике Крым.

С ними соглашаются и другие коллеги. В частности, один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что для него вопрос Крыма является принципиальным и он будет настаивать на том, чтобы его юридический статус также был прописан в законопроекте.

«Меня бы устроил президентский проект, если бы туда органично везде, наряду с «Луганской и Донецкой областями» вписать «Автономная Республика Крым и город Севастополь». Этот проект направлен на то, чтобы зафиксировать кардинальную позицию украинского государства в отношении своих территорий – поэтому надо говорить и о Крыме и о оккупированной части Донбасса сразу. Я увидел законопроект только сегодня утром, и буду предлагать изменить эту редакцию», - отметил он.

Впоследствии он сообщил, что президент согласился с его позицией.

Недовольны президентскими инициативами и правые радикалы – «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Их, в частности, возмутила норма о соблюдении Минских соглашений и продлении на год закона «О местном самоуправлении». Правые привели своих сторонников под окна Верховной Рады и даже угрожали взять парламент штурмом – если законопроекты таки попытаются принять. Те, огражденные правоохранителями, махали флагами, жгли дымовые шашки и шины.

«Минские соглашения – это конфедерализация Украины, амнистия боевиков и «народная полиция». Поэтому подумайте перед голосованием, вам за него отвечать перед украинцами, перед следующими поколениями», - взрывался с трибуны ВР депутат от «Свободы» Андрей Ильенко.

Председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко объясняет: пункты о Минских соглашениях и продление закона о местном самоуправлении появились не просто так – их требовали вписать члены «нормандской четверки».

«Очевидно, что нужна правовая база для мирного урегулирования ситуации и, в частности, когда говорят о продлении на год закона о местном самоуправлении, это и есть, как раз в расчете на то, что пролонгация нужна для переговоров с Сурковым и введение миротворческой миссии», - пояснила она логику «международных партнеров».

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, ссылки на Минские соглашения нужны для продолжения санкций против России.

«Все санкции, которые принимались Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, другими цивилизованными странами, привязаны к Минскому формату. Санкции продлевают до выполнения Минских соглашений, - заявил он. - Прекращение существования Минского формата автоматически прекращают санкции против Российской Федерации».

«Народный фронт» тоже против

Несмотря на позицию Александра Турчинова, который является одним из самых влиятельных «фронтовиков», его родная партия также отказалась поддержать некоторые нормы президентских законопроектов. Прежде всего, пункт «о выполнении Минских соглашений». Не понравился «НФ» и законопроект №7164, который продлевает на год Закон «Об особом порядке местного самоуправления...».

Во время утреннего заседания комитета по вопросам обороны депутаты попытались найти компромисс, поддержав правку «Народного фронта» в законопроект №7164 о том, что «особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины». Эта правка, на самом деле, - формальность, ведь в Законе «Об особом порядке местного самоуправления...» есть идентичный пункт.

Впрочем, правка была учтена. За несколько часов, в АП успели доработать законопроект №7164, вписав туда вышеназванную правку, которая стала вторым пунктом в законопроекте.

Позже «Народный Фронт» предложил еще одну правку в статью №7 законопроекта №7163, согласно которой слова «Минские соглашения» должны заменить «Резолюцию ООН». Парадокс заключается в том, что и в резолюции ООН есть ссылка на Минские соглашения.

После того уже в 15.:00 комитет по вопросам национальной безопасности и обороны собрался снова – чтобы рассмотреть доработанный законопроект №7164.

В то время представители коалиции уже выглядели совершенно нервными. Председатель фракции «НФ» Максим Бурбак бегал в кулуарах парламента, повторяя загадочную фразу о том, что «им ничего не удастся, голоса будут».

Заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко смущенно, с красным лицом раздавал комментарии телеканалом.

Уже во время второго заседания комитета стало понятно, почему депутаты такие напряженные.

Оказалось, что члены комитета, нардепы «Народного фронта» Андрей Левус и Татьяна Черновол недовольны содержанием принятой поправки. Поскольку еще на заседании фракции «НФ» договорились: для них принципиальным является вопрос о верификации, то есть, факт вывода российских войск с Донбасса должен удостоверять президент своим указом. Эту норму должны были добавить в законопроект, который продолжал действие Закона «Об особом порядке местного самоуправления...». Впрочем, странным образом о ней забыли, подав президенту на доработку только норму, которая еще раз напоминает об обязательном выводе российских войск из Донбасса.

«Мы впишем пункт о верификации в первый законопроект №7163», - пытался успокоить своих коллег председатель комитета Сергей Пашинский.

Впрочем, конфликт по «потерянному» пункту так и не удалось решить.

На самом деле, норма о верификации условная, как и вообще законопроект №7164, объясняют в «НФ». Но возмущаются, что разработанному совместно с Турчиновым тексту уже в АП добавили «разных ненужных норм».

«Мда. Ну, знаете, это как девушка парню. Сначала помаду хочу, потом шубу», - тихонько констатирует один из депутатов от БПП.

Драка

В 16:00 началось вечернее заседание ВР. Депутаты не медля перешли к рассмотрению президентских законопроектов.

После выступления главы СНБО Александра Турчинова, который лично пришел напомнить депутатам о важности законопроекта, Игорь Луценко попросил у вице-спикера Ирины Геращенко представить собственный законопроект. Впрочем, Сергей Пашинский начал протестовать против этого и Геращенко решила, что времени для законопроекта Луценко нет. Мол, вносите поправки к проекту президента.

К трибуне сразу же подбежали депутаты от «Самопомочи» и «Батькивщины» и заблокировали ее. Несколько депутатов окружили Ирину Геращенко и в ту же минуту к креслу вице-спикера «подлетели» и нардепы от НФ, МЧП, «свободовцы» и внефракционные. Народные избранники толкали и били друг друга так, что за минуты две, уже трудно было разобрать, кто кого дубасит – из клубка людей возникали только отдельные головы и руки.

«Я вас не боюсь!» - кричала Геращенко депутатам «Самопомочи», которые вырывали ее микрофон. В тот же момент по непонятным причинам Татьяна Черновол наваливалась на кресло вице-спикера, а ее руки уже заламывал «свободовец» Юрий Левченко.

Из-за драки спикеру Андрею Парубию пришлось объявить перерыв.

«Президент позвонил нам и спросил, есть ли шансы провести законопроект через зал, - рассказал один из лидеров «НФ». - Мы ответили: с пунктом о Минске – нет. Он согласился снять этот пункт. И об этом Бурбак заявил с трибуны. Но «Самопомич» и «Свобода», заблокировав парламент, сработали под дудку ФСБ».

Экстренное заседание с президентом

После перерыва Андрей Парубий мрачно подойдя к еще заблокированной оппозиционными фракциями трибуне, сообщил: рассмотрение законопроекта придется перенести.

Сразу после этого фракции «Народного фронта» и БПП собрались на экстренные заседания. Поговорить с депутатами собственной фракции пришел лично президент.

«Президент сказал, что мы не будем идти в поводу у НФ. «Они наши союзники, или кто? Почему Парубий покинул президиум и позволил «Самопомочи» ее оккупировать? Если завтра это снова повторится, будем поднимать этот вопрос публично», - передает слова президента один из депутатов БПП после заседания фракции.

В БПП уверены: спикер специально подыграл коллегам, позволив сорвать принятие законопроекта. Мол, «НФ» имеет еще ряд претензий к законопроекту, в частности, подчинение МВД Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины якобы не нравится Арсену Авакову. Также, по мнению собеседников LB.ua в БПП, недоволен нормами законопроекта и сам Александр Турчинов.

Впрочем, и в БПП и в «НФ» прогнозируют: в пятницу законопроекты таки примут. Без упоминания о Минских соглашениях. А возможно, и другие нормы изменяются – после традиционных полуночных консультаций на Банковой.