Фракция БПП проводит заседание с участием Арезидента Петра Порошенко.

Нардепы собрались после провального рассмотрения законов по Донбассу, сообщает Украинская правда.

Согласно информации, Порошенко встречается со своими депутатами в бывшем кинотеатре.

В то же время первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в эфире 112 канала заявил, что в четверг вечером депутаты политсилы будут обсуждать ситуацию, и в пятницу в 10:00 будут участвовать в рассмотрении законопроектов.

Впоследствии представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что в пятницу утром фракция БПП снова соберется, но уже без Порошенко.

Ранее заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума. В то же время под Радой националисты угрожали пойти штурмом на здание, если трибуна будет разблокирована.