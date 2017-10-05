также в разделеПолитика
Турчинов: Заседание Рады сорвала российская агентура 16
Парубий закрыл заседание Рады без рассмотрения законопроектов по Донбассу 39
В Раде произошла драка 150
Лозового поймали на масштабном кнопкодавстве 26
Ляшко разоблачили в попытках примазаться к Революции на граните 80
«Закройте рот в конце концов»: Савченко и Береза поругались в Раде 118
Президент внес изменения в законопроект об особом статусе Донбасса 120
Гройсман: Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе до 9 октября 32
Комитет ВР поддержал президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 61
Волкер и Сурков встретятся в Белграде 7 октября 36
Порошенко может уже через несколько дней одобрить судебную реформу 42
Комитет ВР просит Порошенко уволить Муженко 80
Законопроект по Донбассу рассмотрят в Раде завтра 43
Гройсман: Украина готова к зиме почти на 100%, вся ответственность – на местных властях 34
Порошенко заявил о готовности создать антикоррупционный суд 51
Обнародован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса 351
Порошенко внес в ВР законопроект о мирном урегулировании на Донбассе 857
В ВР зарегистрировали альтернативный законопроект о реинтеграции Донбасса 73

Фракция БПП проводит заседание с участием Арезидента Петра Порошенко.

Нардепы собрались после провального рассмотрения законов по Донбассу, сообщает Украинская правда.

Согласно информации, Порошенко встречается со своими депутатами в бывшем кинотеатре.

В то же время первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в эфире 112 канала заявил, что в четверг вечером депутаты политсилы будут обсуждать ситуацию, и в пятницу в 10:00 будут участвовать в рассмотрении законопроектов.

Впоследствии представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что в пятницу утром фракция БПП снова соберется, но уже без Порошенко.

Ранее заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума. В то же время под Радой националисты угрожали пойти штурмом на здание, если трибуна будет разблокирована.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги