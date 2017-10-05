Служба безопасности Украины подтвердила задержание в Киеве корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста», – отметила она.

Напомним, вчера, 4 октября в Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева. Он был задержан после того, как во время съемки сюжета он «разрезал «Киевский торт».