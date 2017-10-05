За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО. Вечером боевики проявляли активность в основном на донецком направлении», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, после 18:00 враг из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливал наши позиции на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия пророссийские наемники трижды били в районе Невельского. А около 20:00 в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один наш военнослужащий.

На луганском направлении в конце суток оккупанты дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям у Крымского. Вблизи этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении вчера днем в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки получил осколочное ранение один украинский воин. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались наши опорные пункты у Водяного.

В штабе подчеркнули, что в ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника.