В Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.

«Корреспондент «Центрального телевидения» Вячеслав Немишев находится в одном из отделений полиции украинской столицы. В Киеве он выполнял редакционное задание», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе полиции Киева, сообщает «Громадське».

В полиции отметили, что у задержанного был паспорт гражданина РФ и удостоверение журналиста НТВ. Причины задержания не сообщаются.

Позже телеканал сообщил, что Немишева задержали после того, как во время съемки сюжета он «разрезал «Киевский торт».