Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры направила в суд обвинительные акты в отношении заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова и заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала Александра Федотенкова, а также объявила их в розыск, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Главной военной прокуратурой завершены специальные досудебные расследования по уголовным производствах по обвинению заместителя министра обороны РФ генерала армии Д. Булгакова, статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ генерала армии Н. Панкова и заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала А. Федотенкова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими руководителями Вооруженных сил Российской Федерации и представителями власти РФ, совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка, склоняли путем угроз и подкупа военнослужащих командования ВМС ВС Украины к совершению государственной измены, пособничали в ведении агрессивной войны против Украины, способствовали беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым.

Обвинительные акты в отношении этих лиц 4 октября направлены в суд для осуществления специального судебного разбирательства. Каждый из них объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции указанных статей Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, по результатам расследования агрессивной (гибридной) войны РФ против Украины привлечены к уголовной ответственности за совершение военных преступлений 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ.