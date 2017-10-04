В Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными.

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

В ВР также был зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит отменить введенные Верховной Радой ограничения сроков досудебного расследования 6 месяцами.

В Украине должна быть создана отдельная судебная антикоррупционная вертикаль в составе отдельного антикоррупционного суда, Кассационной инстанции антикоррупционной палаты в Верховном суде Украины и представительствами антикоррупционного суда на местах. Об этом Президент Петр Порошенко.

Вчера, 3 октября, во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда.

Российская сторона подтвердила, что задержала двух украинских пограничников.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость этого региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

Министерство обороны выступает за увеличение финансирования утилизации боеприпасов и обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил на 13%, или 100 млн гривен до 434,2 млн гривен в проекте государственного бюджета на 2018 год.

В городе Жешув на юге Польши вандалы разрисовали почетное консульство Украины, оставив изображение свастики и надписи об ОУН-УПА.

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna в среду опубликовала статью, в которой отмечается, что антрацит из ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получает, в частности, так называемый лидер террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что польская власть должна решительно отреагировать на появление информации в СМИ о поставках в страну угля антрацитовой группы с оккупированного Донбасса.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко из-за недостатков в организации охраны складов боеприпасов.

Министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба были приглашены на заседание комитета, но не пришли.