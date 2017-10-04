Активисты партии «Национальный корпус» и местные жители разгромили АЗС «ОККО» на ул. Ревуцкого в Киеве.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на информацию своего корреспондента, передающего с места событий.

Около 19:40 активисты забросали яйцами начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова, прибывшего на место событий.

Фото: Oleg Chernysh

Они также надели ему на шею покрышку, забросали петардами и заблокировали его движение.

После этого другая группа активистов начала громить АЗС.

В 20:00 заправка была разгромлена.

Около 20:05 на место происшествия прибыло подкрепление полиции.

Акция протеста началась в 18:00.

В ней участвуют местные жители и около 40 активистов политической партии «Национальный корпус».

Митингующие требуют сноса АЗС.

Напомним, прокуратура начала расследовать строительство незаконного АЗС на Ревуцкого и требует арестовать земучасток.

9 августа протестующие против строительства АЗС возвели баррикады и перекрыли ул. Ревуцкого.