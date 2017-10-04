Активисты партии «Национальный корпус» и местные жители разгромили АЗС «ОККО» на ул. Ревуцкого в Киеве.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на информацию своего корреспондента, передающего с места событий.
Около 19:40 активисты забросали яйцами начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова, прибывшего на место событий.
Фото: Oleg Chernysh
Они также надели ему на шею покрышку, забросали петардами и заблокировали его движение.
После этого другая группа активистов начала громить АЗС.
В 20:00 заправка была разгромлена.
Около 20:05 на место происшествия прибыло подкрепление полиции.
Акция протеста началась в 18:00.
В ней участвуют местные жители и около 40 активистов политической партии «Национальный корпус».
Митингующие требуют сноса АЗС.
Напомним, прокуратура начала расследовать строительство незаконного АЗС на Ревуцкого и требует арестовать земучасток.
9 августа протестующие против строительства АЗС возвели баррикады и перекрыли ул. Ревуцкого.
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