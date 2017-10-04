Генеральная прокуратура заявляет, что закупленные 15 Toyota Corolla по 619 тыс. гривен и 2 Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 миллиона гривен не являются самыми дорогими комплектациями авто этой марки.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Украинской правды.

«Согласно данным официального дилера Toyota в Украине, Toyota Prado Comfort не является самой дорогой комплектацией. Так, Toyota Prado Premium имеет ориентировочную стоимость 2 миллиона 236 283 гривни, что на 958 533 гривни дороже, чем приобретенное авто», - говорится в ответе.

Также в ГПУ сообщили, Toyota Corolla S Style на 9,5% дешевле комплектацию Toyota Corolla Exclusive.

Отмечается, что эти авто приобрели, поскольку они хорошо себя зарекомендовали в 2016 году в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным ГПУ, на балансе ведомства находятся не только дорогие Тойоты, но и автомобили ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Daewoo, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Suzuki, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Skoda 1997-2017 года выпуска.

В то же время в ГПУ не сообщили количество этих авто.

В ведомстве не указали, сколько автомобилей планируют закупить еще в ближайшее время.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что ГПУ купила 15 Toyota Corolla в самой дорогой комплектации и 2 внедорожники Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 миллиона гривен каждый.