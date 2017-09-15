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Генеральная прокуратура Украину 13 сентября по результатам тендера заказала ООО «ВиДи Автострада» легковые автомобили на общую сумму 9,27 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на информацию, обнародованную в системе «Прозорро».

Фирма поставит ГПУ 15 автомобилей Toyota Corolla в комплектации Multidrive S (вариатор) Stile по 619 тыс грн. каждая. Автомобиль будет иметь камеру заднего вида со статической проекцией, двухзонный климат-контроль, аудио-систему Toyota Touch 2 c цветным сенсорным дисплеем 7" и шестью динамиками, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Toyota Corolla Stile - это самая дорогая комплектация марки, на рынке продаются по 624 тыс грн. В базовой комплектации City автомобиль можно приобрести за 410 тыс грн.

Единственным конкурентом «ВиДи Автострада» из группы «ВиДи» Виталия Джуринского было ООО «Гранд-Мотор» Татьяны Дерешук и депутата Красиловского горсовета от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Марии Гвоздевой. Предприятие предложила цену выше на 48 тыс грн. – 9,32 млн грн.

Во время аукциона фирмы не снижали свои предложения. Ожидаемая стоимость составила 9,56 млн грн.
ForUm

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