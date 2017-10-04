Начало и бесперебойное проведение отопительного сезона – это прямая и полная ответственность местных властей, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Ответственность за отопительный сезон несут местные власти. Мы создали достаточные запасы, прежде всего газа. Цена газа остается неизменной, со стороны правительства никаких вопросов и проблем нет. Вопрос в том, чтобы каждый на своем месте завершил все работы», - сказал он.

Премьер добавил, что сейчас готовность к отопительному сезону составляет по всей Украине почти 100%. «И это хороший показатель, наверное, за всю историю со времен нашей Независимости. Вопрос своевременности и качества тепла – полная ответственность местной власти», - сказал Гройсман.

Он также обратил внимание, что кроме тепла и света, местная власть должна обеспечить работу специальной техники на случай снегопадов, чтобы «не было неожиданностей».

Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко опроверг заявления «Киевэнерго» о неготовности Киева к зиме. Столица, по данным правительства, на 99% готова подключить отопление в текущем сезоне.