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Заявления ПАО «Киевэнерго» относительно неготовности Киева к отопительному сезону не соответствуют действительности. Столица, по данным правительства, на 99% готова подключить отопление в текущем сезоне.

Об этом во время селекторного совещания относительно подготовки отопительного сезона сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

«Город Киев, по данным правительства, готов на 99%, а не на 52%, как в прошлую пятницу заявляли в ПАО «Киевэнерго», - отметил он.

Как сообщал ForUm, ПАО «Киевэнерго» на прошлой неделе заявляло, что в столице готовы к подключению отопления лишь 52% домов жилищного фонда. В частности, всего 14% ОСМД и ЖСК в Киеве получили акты готовности к отопительному сезону. 
ForUm

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