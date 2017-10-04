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Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить Международному уголовному суду (Гаагский трибунал, Нидерланды) по собственной инициативе расследовать совершенные в Украине преступления.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Правительство предлагает до ратификации Украиной Римского статута МУС создать необходимую законодательную базу для сотрудничества с трибуналом.

В частности, в Уголовный процессуальный кодекс вводится отдельная глава, регламентирующая сотрудничество с Международным уголовным судом.

Такое сотрудничество предусматривает принятие Украиной по запросу Гаагского трибунала необходимых мер для помощи в расследовании подпадающих под его юрисдикцию преступлений.

Речь идет о правовой помощи, аресте и передаче суду лиц, подозреваемых в преступлениях.

Органами, которые сотрудничают с МУС, определены Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.

Согласно законопроекту, украинские госорганы обязаны выполнять просьбы Гаагского трибунала в установленные сроки и с соблюдением всех процедур.

В то же время установлено, что в течение месяца после получения сообщения о том, что Гаагский трибунал начала расследовать преступление, относящееся к юрисдикции Украины, Генеральная прокуратура имеет право попросить суд передать данное дело для расследования украинским правоохранителям.

Если МУС откажется передать дело для расследования Украине, Генпрокуратура имеет право обжаловать это решение в секретариате суда в течение 5 дней.
ForUm

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