Кабинет Министров предлагает Верховной Раде разрешить Международному уголовному суду (Гаагский трибунал, Нидерланды) по собственной инициативе расследовать совершенные в Украине преступления.
Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Правительство предлагает до ратификации Украиной Римского статута МУС создать необходимую законодательную базу для сотрудничества с трибуналом.
В частности, в Уголовный процессуальный кодекс вводится отдельная глава, регламентирующая сотрудничество с Международным уголовным судом.
Такое сотрудничество предусматривает принятие Украиной по запросу Гаагского трибунала необходимых мер для помощи в расследовании подпадающих под его юрисдикцию преступлений.
Речь идет о правовой помощи, аресте и передаче суду лиц, подозреваемых в преступлениях.
Органами, которые сотрудничают с МУС, определены Генеральная прокуратура и Министерство юстиции.
Согласно законопроекту, украинские госорганы обязаны выполнять просьбы Гаагского трибунала в установленные сроки и с соблюдением всех процедур.
В то же время установлено, что в течение месяца после получения сообщения о том, что Гаагский трибунал начала расследовать преступление, относящееся к юрисдикции Украины, Генеральная прокуратура имеет право попросить суд передать данное дело для расследования украинским правоохранителям.
Если МУС откажется передать дело для расследования Украине, Генпрокуратура имеет право обжаловать это решение в секретариате суда в течение 5 дней.
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