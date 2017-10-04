Новый закон об образовании в Украине дает новые возможности детям хорошо изучить как украинский, так и болгарский языки. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в Украине Красимир Минчев во время встречи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич, сообщает пресс-служба МОН.

«Мы видим, что Закон «Об образовании» дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарском языками», - отметил посол.

Он обратился к министру с тем, чтобы вместе с украинским языком улучшить уровень обучения и преподавания болгарского.

«Учитывая новые возможности, которые открывает реформа, мы хотели бы, чтобы в школах нацменьшинств дети в результате получали достойные знания обеих языков. Это и вопрос объема изучения языка, и вопросы качества учителей, и вопрос подходов и методов преподавания, и вопрос учебников», - подчеркнул Минчев.

Гриневич отметила, что МОН было и остается открытым для сотрудничества с друзьями и партнерами Украины.

«Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства. Эти вещи утверждаются на уровне постановления Кабмина. Мы должны вместе поработать и прийти к общему пониманию. Я предлагаю создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей. Если мы будем делать это вместе с вашими экспертами, можно за значительно более короткое время прийти к общему плану действий и наработок, которые помогут комплексно улучшить качество обучения в украинских школах с болгарским языком обучения», - предложила министр.

Стороны также согласились, что для успеха внедрения всех новшеств в школах с болгарским языком обучения нужно провести консультации с представителями меньшинства от разных регионов Украины. Посол пригласил министра на круглый стол с участием всех общин, который состоится 11 октября.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.