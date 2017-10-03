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46 должностных лиц налоговой администрации времен президентства Виктора Януковича подозреваются в нанесении ущерба в около 100 млрд грн, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Харькове, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Как вы знаете, в ходе специальной операции военной прокуратуры в рамках уголовного производства задержан ряд подозреваемых по делу хищений налоговой администрации Украины времен Януковича», - отметил Луценко и уточнил, что речь идет о 46 налоговиках, в результате незаконных действий которых государству был нанесен ущерб на общую сумму 95,9 млрд грн.

В частности, бывший председатель ГНА в Харьковской области подозревается в нанесении ущерба государству от участия в преступной организации на сумму более 308 млн грн.

Всего 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас 4 человека находятся под стражей, а в отношении 21 лица применена мера пресечения в виде залога. Общий размер залога составляет 229 млн грн, фактически оплачено 75,5 млн грн.

«Мы уже имеем направленные в суд акты о признании виновности лицами, которые заключили соглашение и дали показания на высшее руководство организованной преступной группировки в налоговой сфере тех времен», - констатировал генпрокурор.

«Военные прокуроры приняли участие в более чем 400 заседаниях суда по рассмотрению ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства. Это непрерывный огромный процесс, который идет до вручения обвинительных актов, после получения соответствующих экспертиз, и перехода в плоскость судебного следствия », - отметил Луценко.

Как сообщал ForUm, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы. 

 
ForUm

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