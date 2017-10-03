США высылают 15 кубинских дипломатов из-за того, что правительство Кубы не смогло защитить американских дипломатов в Гаване от акустических атак, сообщает ВВС.

Дипломатам предоставлено семь дней для того, чтобы покинуть США.

Отметим, что по меньшей мере 21 человек из работающих в посольстве США на Кубе сообщил о проблемах со здоровьем: от легкой травмы мозга и глухоты до головокружения и тошноты.

Напомним, США отозвали две трети своих дипломатов на Кубе в конце прошлой недели. Причиной принятия такого решения стала акустическая атака на посольство, в результате которой проблемы со здоровьем начали испытывать два десятка сотрудников диппредставительства.

Сегодня источник Associated Press в Белом доме сообщил, что Вашингтон направит Гаване ноту с просьбой сократить количество представителей кубинского посольства в США на 60%.