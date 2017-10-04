Высокопоставленные офицеры, охранявшие склад боеприпасов в состоянии алкогольного опьянения, будут отбывать наказание на гауптвахте, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Александровский районный суд Кировоградской области, рассмотрев протоколы прокуратуры, вынес решение в отношении командира и заместителя командира одной из воинских частей на Кировоградщине», - говорится в сообщении.

Установлено, что 27 сентября указанные подполковники находились в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, где, помимо прочего, хранятся 4,5 тыс. тонн боеприпасов (в частности, ракеты к системе «Точка-У»).

Недобросовестных офицеров обнаружили навеселе в рабочее время.

По результатам судебного рассмотрения протоколов, составленных военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины вышеуказанным офицерам назначено наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте сроком на 10 суток.

Напомним, правоохранители задержали двух офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет «Точка-У», в нетрезвом состоянии.

На время проведения расследования вышеупомянутых должностных лиц, относящихся к командному составу воинской части, отстранили от исполнения служебных обязанностей.