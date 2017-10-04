также в разделеОбщество
Пранкеры Вован и Лексус учили «ДНР» воевать по телефону
На консульстве Украины в Польше нарисовали свастику 31
На Донетчине полицейскому передали взятку в Уголовном процессуальном кодексе 17
Прокуратура обещает довести дела против мэра Ирпеня до суда 16
Минобороны попросило 100 миллионов на безопасность военных складов 18
Посол Болгарии: Закон об образовании дает детям новые возможности 48
В Херсоне задержали четырех парней за запуск дрона над воинской частью 32
Нардеп Ильюк требует от СБУ проверить информацию о возможном сотрудничестве главы АМПУ с ФСБ 39
В окрестностях Калиновки нашли почту тысячу взрывоопасных предметов 22
3 октября. Картина дня 49
Экс-налоговики времен Януковича нанесли ущерб на 96 миллиардов 45
На Донетчине задержали главного разведчика «Востока» 112
Генштаб предложит увеличить численность армии 56
Дело Гречковского направлено в суд 23
В Одесской области за бюджетные деньги восстановили памятник Ленину 77
Экс-служащий консульства Украины присвоил 700 тысяч гривен 32
Порошенко поблагодарил «непокоренных» за второе место на соревнованиях 39
Минэкологии разрешило отстрел 160 лосей 28

Высокопоставленные офицеры, охранявшие склад боеприпасов в состоянии алкогольного опьянения, будут отбывать наказание на гауптвахте, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Александровский районный суд Кировоградской области, рассмотрев протоколы прокуратуры, вынес решение в отношении командира и заместителя командира одной из воинских частей на Кировоградщине», - говорится в сообщении.

Установлено, что 27 сентября указанные подполковники находились в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, где, помимо прочего, хранятся 4,5 тыс. тонн боеприпасов (в частности, ракеты к системе «Точка-У»).

Недобросовестных офицеров обнаружили навеселе в рабочее время.

По результатам судебного рассмотрения протоколов, составленных военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины вышеуказанным офицерам назначено наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте сроком на 10 суток.

Напомним, правоохранители задержали двух офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет «Точка-У», в нетрезвом состоянии. 

На время проведения расследования вышеупомянутых должностных лиц, относящихся к командному составу воинской части, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги