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Призывная кампания этой осени для Украины будет стоить 34,4 млн грн.

В общей сложности оборонное ведомство потратит на призывную кампанию 34,4 млн грн. Из них 20,9 млн грн придутся на призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ), 11,5 млн грн - в Национальную гвардию и 1,98 млн грн - в Госспецтрансслужбу, сообщает 112.ua.

На одного призывника принято решение тратить 3293 грн 13 коп. 3200 грн – это одноразовая помощь призывнику, а 93 грн 13 коп. — «для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу».

Отдельно от этого Министерство обороны должно этих людей привезти с пунктов сбора к месту службы, накормить во время пребывания в этих пунктах и в дороге.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине этой осенью планируется призвать на срочную службу почти 10,5 тыс. молодых людей. 

 
ForUm

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