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Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Консульства Украины в Малаге (Королевство Испания) по обвинению в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что находясь на должности специалиста по финансовым вопросам и делопроизводства Консульства Украины в Малаге на время длительной командировки и имея служебный доступ к системе клиент-банк, экс-чиновник систематически совершал незаконные переводы денежных средств со счетов Консульства на собственный банковский счет.

В ходе финансового аудита выяснилось, что на протяжении 2014-2016 гг. без единого документального обоснования он перечислил на свой счет более 700 тыс. гривен государственных средств.

По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу. Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с обвиняемого всей суммы нанесенного ущерба.

 

 
ForUm

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