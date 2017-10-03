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В Украине этой осенью планируется призвать почти 10,5 тыс. молодых людей. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко на брифинге.

По его словам, за два месяца планируют призвать 10 тыс. 460 молодых людей, которым исполнилось 20 лет, и не достигших 27 лет. В частности, в ряды Вооруженных сил планируется призвать 6 тыс. 360 человек, Национальной гвардии Украины - 3,5 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, сообщает УНИАН.

Призывников не будут привлекать к службе в районе проведения АТО, отметил Артеменко. «Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах, их отправку в воинские части Украины и другие военные формирования запланировано провести в период с 5 октября по 28 ноября ... Призванные военнослужащие срочной военной службы к участию в АТО не привлекаются», - отметил Артеменко.

 
ForUm

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